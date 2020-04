Liverpool, Klopp pazzo di Adama Traoré: pronti 80 milioni per portarlo in Reds

Si è messo in mostra in quest’ultima stagione di Premier League, Adama Traoré, oltre che i suoi muscoli, ha fatto vedere anche gol, dribbling e assist. Il calciatore offensivo del Wolverhampton si sarebbe conquistato una big. Non una qualisasi.

Come riporta il Daily Mail, infatti, il Liverpool avrebbe deciso di puntare forte su di lui. In modo particolare il tecnico Jurgen Klopp sarebbe rimasto affascinato dalle abilità del 24enne spagnolo autore, in quest’annata, di 4 gol e ben 7 assist in campionato. I Reds potrebbero investire 80 milioni per portarlo a Liverpool. Il Wolverhampton, per acquistarlo, pagò 20 milioni per l’ex talento de La Masia.