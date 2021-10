Liverpool, Klopp vuole due top della Juventus

Due juventini potrebbero trasferirsi ai Reds

Da diverse settimane la Juventus, sembra più vicina ad ufficializzare il rinnovo di Paulo Dybala, ma l'annuncio viene spesso rinviato. Il contratto di Dybala scadrà a giugno 2022 e con gennaio che si avvicina, l'argentino potrebbe decidere anche di non rinnovare con i bianconeri e di scegliere una nuova squadra in cui accasarsi a parametro zero, con la Juventus che in quel caso perderebbe dopo 6 anni il suo gioiello, senza guadagnarci nulla.

DYBALA - Arrivato nel 2015 alla Juventus dal Palermo, per 32 milioni di euro, Dybala nella sua stagione d'esordio in Serie A fece 19 gol e 7 assist e nella sua prima Champions League invece 4 gol. Dopo la stagione 2017/2018 in cui l'argentino segnò 22 gol in campionato, iniziò ad attraversare stagioni altalenanti. Un tempo Paulo Dybala era considerato uno dei talenti migliori del calcio mondiale. Ora però dopo qualche anno sottotono, la sua reputazione è un pò cambiata anche se l'argentino rimane comunque uno dei migliori giocatori in circolazione. Per questo motivo diversi club europei stanno iniziando a muoversi e a monitorare la situazione, tra questi sopratutto il Liverpool.

CHIESA - In passato, al Liverpool era stato affiancato anche un altro giocatore bianconero, Federico Chiesa, un nome sfumato che piaceva però molto alla squadra di Klopp, anche più di Dybala. A differenza di Chiesa, per quanto riguarda Dybala ci sarebbero delle possibilità, con i Reds che potrebbero affondare il colpo per regalare a Klopp un giocatore di livello internazionale. Il futuro dell'argentino è incerto, quello che è sicuro però è che, più tempo la Juve prenderà, più grandi club d'Europa inizieranno a farsi avanti e più poi sarà difficile trattenerlo: il Liverpool intanto è una di quelle.