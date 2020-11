Liverpool, l’assenza di Van Dijk si sente: Klopp pensa a un big della Serie A

In Premier League il percorso del Liverpool verso la difesa del titolo conquistato un anno fa non sta procedendo senza intoppi. I Reds hanno subito una durissima sconfitta contro l’Aston Villa alla quarta giornata e ora inseguono a una lunghezza di distacco il Leicester City capolista. Inoltre, durante uno scontro di gioco con il portiere Jordan Pickford nel derby contro l’Everton, hanno perso anche Virgil Van Dijk per diverso tempo.

SOSTITUTO

L’assenza del difensore olandese è pesantissima perché la fase difensiva del Liverpool poggiava fortemente su di lui. Così, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp avrebbe deciso di trovare un degno sostituto di Van Dijk. Il primo nome della lista sarebbe il centrale difensivo dell’Inter Milan Skriniar. L’operazione è complessa, ma il Liverpool sembra fare sul serio.