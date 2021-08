Liverpool, nel mirino 19enne che contro l’Italia stabilì record di dribbling

Il calciatore del Rennes piace molto ai Reds

Il Liverpool è interessato al nazionale belga del Rennes Jeremy Doku. Il calciatore 19enne ha impressionato la dirigenza dei Reds per come ha giocato a Euro 2020. Per 90 minuti contro l'Italia ha fatto ammattire Di Lorenzo e quella porzione di campo azzurra. Dribbling, guizzi, duelli fisici e di velocità: Jeremy Doku, a dispetto dei pericoli principali individuati alla vigilia in Lukaku e De Bruyne, è stata la minaccia principale nei quarti per la difesa di Mancini. Nel match dei quarti contro l'Italia Doku ha effettuato 8 dribbling, stabilendo un record nelle partite dei Mondiali e degli Europei tra i giocatori under 20. Transfermarkt quota Doku 26 milioni di euro. Tuttavia il Liverpool dovrà sborsare circa 45 milioni di euro per convincere il Rennes a cedere il belga.