Liverpool, nel mirino di Klopp un calciatore del Napoli

Il club inglese sulle tracce del centrocampista del Napoli

Il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe intenzione di rinforzare ulteriormente il suo centrocampo, dopo la cessione di Wijnaldum a parametro zero quest’estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Fichajes.net, il club inglese starebbe seguendo da vicino il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che piace tanto per caratteristiche a Klopp. Sulle sue tracce però ci sarebbero anche il Real Madrid e il Barcellona, anche se la valutazione fatta dagli azzurri è piuttosto alta e non convince i due club. Per il 25enne spagnolo comunque, sin qui, cinque gol realizzati e diverse prestazioni ad alto livello per un giocatore che sembra aver attirato nuovamente diversi top club.