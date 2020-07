Liverpool, non basta Van Dijk: Klopp fa la spesa a Barcellona

Il Liverpool ha da poco esaurito gli importanti festeggiamenti che hanno avuto inizio dopo la vittoria della Premier League. Per i Reds è già tempo di progettare la prossima stagione. Un’annata in cui saranno chiamati a difendere il titolo conquistato in Inghilterra e a tentare l’assalto alla Champions League, vendicando la clamorosa eliminazione contro l’Atletico Madrid patita in questo 2020.

MERCATO

Ora Jurgen Klopp vuole puntellare il reparto difensivo. Nonostante la presenza di Virgil Van Dijk, determinante nei recenti successi, il Liverpool non si accontenta e sta preparando un importante investimento. Secondo quanto riportato da Don Balon, il primo colpo verrebbe da Barcellona, sponda Espanyol. Si tratta di Leandro Cabrera, difensore uruguaiano che non rimarrebbe dopo la retrocessione del club. Klopp sogna un nuovo innesto in difesa.