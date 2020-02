Liverpool, nuovo assalto per Sancho: c’è l’offerta al Dortmund

La stagione da record non sembra accontentare il Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp, infatti, sta programmando al meglio le prossime annate, lavorando sul mercato con obiettivi precisi. Il tecnico tedesco pare avere le idee chiarissime, specialmente nel reparto avanzato. Il nome più gradito è quello di Jadon Sancho, attaccante inglese classe 2000 del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Liverpool avrebbe deciso di rompere gli indugi, offrendo 100 milioni di sterline al club giallonero pur di avere già dalla prossima stagione il giovanissimo talento. Potrebbe essere la mossa giusta per bruciare la concorrenza di altre società interessate al ragazzo come il Manchester United.