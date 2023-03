Liverpool pensa a Brozovic come prossimo obiettivo di mercato

Ormai una seconda linea per Simone Inzaghi, ma comunque un giocatore dalle ottime potenzialità. Il Liverpool starebbe ragionando su Marcelo Brozovic come prossimo obiettivo di mercato. Il centrocampista vorrebbe restare a Milano ma, qualora il minutaggio dovesse scendere in maniera drastica, potrebbe valutare anche altre destinazioni. In particolare, l'Inter non sembra intenzionata a tenere il croato a vita e in caso di offerta irrinunciabile opterebbe per la cessione già per la prossima estate.