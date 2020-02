Liverpool scatenato anche sul mercato: Klopp cerca rinforzi in Germania

Non basta il cammino prodigioso del Liverpool per accontentare Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco, infatti, vuole puntellare la rosa a disposizione nei prossimi anni. Secondo quanto riportato dal Daily Express, l’allenatore campione d’Europa avrebbe guardato con interessa il Borussia Dortmund, suo ex club. Nel mirino ci sarebbe Jadon Sancho, attaccante inglese classe 2000 consacratosi con i gialloneri nelle ultime stagioni. In questa annata il bomber ha totalizzato 15 gol e 16 assist in 27 presenze. I Reds sono pronti a sferrare l’assalto decisivo in estate per accontentare Klopp.