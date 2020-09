Liverpool scatenato: Klopp vuole Dembelé del Barcellona

Non solo Thiago Alcantara, il Liverpool pensa anche a Ousmane Dembelé dal Barcellona. Dopo aver chiuso l’affare per il centrocampista ex Bayern Monaco, i Reds sembrano implacabili e vogliono rispondere agli aquisti delle rivali, Tottenham, Manchester City e Chelsea su tutte, con nuovi investimenti e nuovi calciatori.

L’ultima idea sarebbe proprio quella dell’esterno francese, appena recuperato dal Barcellona dopo l’infortunio della passata stagione.

Klopp vuole Dembelé al Liverpool

Secondo quanto riportato da Sport, Dembelé sarebbe entrato nel mirino del Liverpool su richiesta esplicita di Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco degli inglesi vuole rafforzare l’attacco in questa stagione e ritiene che il calciatore francese sia perfetto per eventualmente far rifiatare uno dei tre attaccanti. Il calciatore del Barcellona può prendere il posto di Salah, Mané e Firmino senza problemi. La sua duttilità avrebbe convinto Klopp a chiedere uno sforzo alla dirigenza del Liverpool.

Secondo il periodico spagnolo, il Barcellona potrebbe chiedere circa 50 milioni per il francese.