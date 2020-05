Liverpool, sogno Koulibaly: i Reds all’assalto del senegalese

E’ Kalidou Koulibaly il sogno del Liverpool per il proprio reparto arretrato. A riportare la notizia TMW, secondo cui i Reds vorrebbero puntellare la retroguardia con il difensore attualmente in forza al Napoli. Sul senegalese, già da tempo, si registra anche l’interesse del Manchester United, chiamato a riscattarsi dopo alcune stagioni opache. La formazione di Jurgen Klopp è però pronta a fare sul serio per l’azzurro, che, insieme a Virgil Van Dijk, andrebbe a comporre una delle coppie difensive più forti presenti sull’intero panorama mondiale.

KOULIBALY CUORE D’ORO: SOLDI E PRODOTTI SANITARI IN SENEGAL