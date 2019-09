Liverpool stregato da Fabian Ruiz: pronta l’offerta per gennaio

Una prestazione sontuosa ha permesso al Napoli di battere i campioni d’Europa del Liverpool, iniziando con il piede giusto l’avventura in Champions League Tra i protagonisti del match, deciso dalle reti di Mertense e Llorente, vi è stato anche Fabian Ruiz, vicino al gol in un paio di circostanze nel corso del primo tempo. Una prestazione che non è sfuggita a Jurgen Kloop e alla dirigenza dei Reds, tanto che gli inglesi, come riporta il Sun, starebbero meditando di presentare un’offerta per il centrocampista già a gennaio.

CONCORRENZA – Su Fabian Ruiz si registra però l’interesse anche di Real Madrid e Barcellona, che hanno messo il nome del giocatore del Napoli sul proprio taccuino già da diversi mesi.