Liverpool, tutto per convincere Salah a restare: pronto rinnovo a cifre monstre

Mohamed Salah via dal Liverpool? Non per i Reds che contano sull’egiziano e non hanno alcuna intenzione di vederlo andare altrove una volta che il suo contratto andrà in scadenza. Ne è sicuro Goal.com che dopo i rumors che volevano l’attaccante strizzare l’occhio a Real Madrid e Barcellona, parla dell’intenzione del club inglese di trattenere il proprio bomber grazie ad un rinnovo di contratto davvero monstre.

L’attuale accordo tra Salah e il Liverpool scadrà nel 2023 con l’egiziano che prende circa 200mila sterlina alla settimana. Cifre che sono destinate a salire per volontà della società che è pronta ad offrire di più per trattenere il giocatore. Dal canto suo, l’ex Roma sa che il prossimo accordo che andrà a firmare sarà probabilmente quello più importante della sua carriera, a fronte dei quasi 30 anni. Ecco perché, prima di accettare, si guarderà attorno ben conscio del forte interesse di diverse big. Oltre alle due potenze spagnole prima citate, anche il Psg potrebbe inserirsi tra le candidate.