Liverpool, tutto su una stella del Napoli

Malgrado l’ottimo rendimento tenuto in questa stagione dai suoi attaccanti, il Liverpool è a caccia di rinforzi nel settore offensivo in vista della prossima sessione di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW, i Reds avrebbero messo nel mirino Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli. Gli inglesi, che cederanno uno tra Origi e Shaqiri, sarebbero pronti a presentare al belga un triennale. L’attaccante considera gli azzurri la sua priorità, ma in caso di mancato accordo per il rinnovo prenderebbe ovviamente in seria considerazione le avances del Liverpool.

