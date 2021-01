Liverpool, Wijnaldum può partire: scelto il sostituto in Italia

Dopo un biennio quasi perfetto, il Liverpool valuta l’innesto di nuova linfa per rigenerare il progetto di Jurgen Klopp. I Reds, attualmente secondi in campionato, a tre punti di distacco dal Manchester United, devono anche fare i conti con una possibile cessione: si tratta del caso di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è corteggiato dal Barcellona e potrebbe trasferirsi in Catalogna, convinto dal tecnico connazionale Ronald Koeman.

RIMPIAZZO

Per sostituirlo il Liverpool avrebbe pensato di pescare in Italia. Secondo il Daily Express, infatti, i Reds avrebbero messo gli occhi sul fantasista argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul. E sarebbero disposti a offrire almeno 35 milioni di euro, assecondando le richieste dei friulani.