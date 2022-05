Lizarazu dopo no di Mbappé al Real: “Ha messo in ginocchio club più forte al mondo”

L'ex terzino della nazionale francese ha commentato il no di Mbappé al Real

Molti addetti ai lavori sono rimasti sorpresi dalla decisione dell'attaccante del PSG, Kylian Mbappé di prolungare il contratto con il club parigino dopo che aveva raggiunto un accordo con il Real Madrid. Reazioni anche dure in Spagna ma anche in Francia come quella dell'ex terzino del Marsiglia, Bixente Lizarazu che ha così commentato la decisione dell'attaccante di rifiutare di trasferirsi al Real Madrid. “L'entourage di Mbappé stava negoziando contemporaneamente con due club: il Real Madrid e il PSG. C'è la sensazione che li abbia messi in ginocchio. In tutta la storia del calcio, non ho mai visto un giocatore che abbia messo in ginocchio il PSG e il più grande club del mondo " sottolinea Lizarazu al programma televisivo francese Telefoot.