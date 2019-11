Llorente, il retroscena: “Cercato dal Boca Juniors in estate, ma ho scelto Napoli perché…”

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha parlato a ESPN dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro il Liverpool ad Anfield valida per la quinta gara del raggruppamento. Il bomber spagnolo si è soffermato anche sul suo approdo in azzurro, ammettendo il forte interesse di un club molto blasonato nel calcio mondiale.

SFIDA – Sulla gara contro i Reds, Llorente ha detto: “Nel primo tempo abbiamo attaccato bene, non è facile vincere su questo campo. Alla fine abbiamo conquistato un buon pareggio. La svolta è stata trovare la rete nella prima frazione, peccato che nella ripresa ci sia mancato il gol del 2-0 che avrebbe potuto garantirci un po’ di tranquillità, ma eravamo un po’ stanchi a fine gara”.

MERCATO – Arrivato questa estate al Napoli, Llorente ha rivelato di essere stato cercato da diversi club: “Il Boca Juniors? Sì, mi hanno cercato in estate, ma volevo continuare a giocare in Europa e a disputare la Champions League. Ecco perché ho scelto di non accettare”.