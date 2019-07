Llorente, l’agente: “La Fiorentina è una possibilità ma altri club di A su di lui”

Potrebbe tornare in Italia l’attaccante spagnolo Fernando Llorente. La Fiorentina pare sia molto interessata all’ex centravanti della Juventus, la scorsa stagione al Tottenham. Per fare chiarezza sul futuro del bomber, la redazione di Calciomercato.com ha parlato in esclusiva con il fratello e agente del giocatore Jesus Llorente: “Fernando in questo momento, come saprete, è svincolato e libero di firmare per chi vuole. Stiamo ricevendo in questi giorni molti apprezzamenti e interessamenti da parte di tanti club in giro per l’Europa, vedremo cosa succederà. La Fiorentina è sicuramente una possibilità per Fernando, hanno mostrato interesse, così come altre squadre di Serie A, dove ha ancora tanti estimatori, e questo ci fa molto piacere. Sicuramente i viola, ma anche altre squadre si sono mosse, come Lazio, Atalanta e Inter.”