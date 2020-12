Lo Monaco e il futuro di Papu Gomez: “Frattura con Gasperini insanabile. Lui vuole restare in Italia. Potrebbe andare…”

Pietro Lo Monaco, storico dirigente del Catania ed in generale del calcio italiano, oggi Consigliere Federale, ha parlato a Lady Radio anche del futuro di Alejandro Gomez, dato per partente dall’Atalanta a causa delle frizioni col mister Gian Piero Gasperini.

Lo Monaco: “Papu vuole restare in Italia. Potrebbe andare”

“Il futuro di Gomez? Quando si fa una squadra si considera anche il tecnico che hai. Per Prandelli un giocatore come il Papu Gomez sarebbe perfetto”, ha esoridto Lo Monaco accostando il nome del 10 argentino alla Fiorentina. “Sarebbe un’operazione che va tentata: ritengo che Gomez sia un giocatore che dall’Atalanta andrà via, non è un episodio e conosco l’allenatore. La frattura difficilmente si potrà sanare ed è diventato un’occasione. Lui vuole restare in Italia anche perché ha aperto delle attività a Bergamo. La Fiorentina da un punto di vista del blasone può garantirgli visibilità, magari con un contratto che possa premiare quei 2 o 3 anni ad alti livelli che gli restano”.