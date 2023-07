Lo Monaco: “Quella di Mbappé é una farsa. Ha avuto pieni poteri e…”

Ospite di Tmw Radio, Pietro Lo Monaco analizza così la vicenda legata al futuro di Kylian Mbappè durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto' in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva: "Quella di Mbappé é una farsa, un'indecenza. Ha avuto un rinnovo principesco e i pieni poteri, soprattutto: darli a un giocatore non esiste, e lui li ha avuti! Dopo appena un anno vuole andare via, solo gli arabi possono tenerlo un anno a pane e acqua. Regia del Real? No, non credo proprio".