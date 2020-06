Lo United ci ripensa: proposto il rinnovo a Pogba. Scacco a Juve e Real?

Il mercato si avvicina e iniziano le trattative. E con esse anche i ripensamenti. Vendere o non vendere? Il Manchester United sembra aver risolto il dilemma amletico riguardante Paul Pogba. Il club inglese avrebbe deciso di rinnovare il contratto del centrocampista francese, che attualmente è in scadenza nel 2021. Il giocatore dovrebbe finire tra i cedibili in estate per evitare un suo addio a parametro zero, ma questa mossa lo allontanerebbe dal mercato. Un vero e proprio scacco nei confronti di Juventus e Real Madrid, le principali pretendenti del campione del mondo 2018 con la selezione francese. Lo riporta il Daily Mail. Ora non resta che attendere la risposta dello stesso Pogba e l’eventuale assalto dei due top club.