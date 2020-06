Lo United trema: un’altra big all’assalto di Sancho

In casa Manchester United il successo è una componente fondamentale. La squadra inglese è stata una protagonista indiscussa degli ultimi trent’anni, ma, dopo l’addio di Sir Alex Ferguson in panchina, qualcosa sembra essersi guastato. Infatti i Red Devils non vincono la Premier League dal 2013 e non sollevano un trofeo da tre anni. Troppi per un club che ha la vittoria nel DNA. Così in estate si procederà a un vigoroso restyling. Il primo grande colpo dovrebbe essere Jadon Sancho. Tuttavia c’è già un grande intoppo nella strada che porta al centravanti del Borussia Dortmund: si tratta del Manchester City, ex squadra dello stesso Sancho. I Citizens vogliono accontentare il loro tecnico Pep Guardiola e per farlo non sembrano spaventati da un derby di mercato. Lo riporta il Daily Mail.