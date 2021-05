Locatelli, c’è la risposta allo Shakhtar: Juve in corsa

La Juve mantiene il pressing per Locatelli, che non sarebbe convinto dalla destinazione Shakhtar

Nel frattempo, l’ex Milan ha ricevuto un’allettante offerta dallo Shakhtar Donetsk, che l’anno prossimo verrà allenato da Roberto De Zerbi. 35 milioni di euro ai neroverdi, più di 3 milioni netti al giocatore per cinque anni. Come riporta Calciomercato.com, Locatelli non sarebbe convinto dalla proposta, posizione che mantiene in carreggiata la Juve. Al contempo, però, il Sassuolo vorrebbe far leva sull’assalto del club ucraino, in modo tale da spingere i bianconeri ad alzare l’asticella per il regista azzurro classe 1998.