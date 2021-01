Locatelli, Guardiola prova a portarlo al City. L’agente: “Sogna la Champions, anche all’estero…”

Sirene di mercato inglesi per il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. Apprezzato in Italia dai maggiori top club come la Juventus, il classe 1998 della società neroverde avrebbe grandi estimatori anche all’estero. La conferma arriva dal Daily Mail che ha intervistato il suo agente Stefano Castelnuovo e ha parlato di lui di una potenziale offerta del Manchester City di Pep Guardiola.

Locatelli: in Italia o all’estero. Spunta il Manchester City

Da quanto si apprende dal tabloid inglese, sulle tracce di Locatelli ci sarebbe anche il Manchester City di Guardiola che avrebbe messo sul piatto 30 milioni da dare alla società neroverde. Il calciatore del Sassuolo ha grandi ambizioni e sarebbe pronto anche ad un trasferimento all’estero. A confermarlo è stato il suo procuratore: “Abbiamo un ottimo rapporto col Sassuolo. La società è ambiziosa e vedremo cosa accadrà in futuro. Certamente se arrivasse una buona offerta sarebbe positivo per entrambe le parti. Noi saremo sempre grati al Sassuolo”, ha commenato Castelnuovo. E ancora: “Come al Sassuolo noi saremo sempre grati anche al Milan. Manuel sta cercando un’esperienza diversa in Italia o anche all’estero. Sogna di giocare la Champions e mi auguro che sia lui che il Sassuolo ricevano un bel ‘regalo’ la prossima estate”: