Locatelli, lo Shakhtar spaventa la Juve: l’offerta

Lo Shakhtar spaventa la Juve per Locatelli: c'è l'offerta

La Juventus segue da tempo Manuel Locatelli , almeno dalla scorsa estate, quando l'assalto di Fabio Paratici si infranse contro il muro di 40 milioni di euro eretto dal Sassuolo. Nel corso di questa stagione i bianconeri hanno continuamente seguito l’ex Milan, rimanendone sempre attratti anche in vista del prossimo mercato estivo: come riporta Calciomercato.com, l’operazione viaggia sulla base di 40 milioni di euro totali cash e uno o due giocatori valutati almeno 20 milioni di euro (Fagioli e Frabotta i nomi più graditi).

LA MOSSA DELLO SHAKHTAR - L’ad neroverde Carnevali ha sempre dato disponibilità per vendere Locatelli in Italia e alla Juve, ma c’è un club che vuole rovinare i piani: lo Shakhtar Donetsk, che sarà allenato dall’attuale tecnico del Sassuolo De Zerbi, vorrebbe soddisfare le richieste dell’allenatore regalandogli proprio il classe 1998: gli ucraini avrebbero messo sul piatto ben 35 milioni di euro e un contratto quinquennale da più di 3 milioni al giocatore. La Juve, per rimanere in corsa, dovrà avvicinarsi a queste cifre.