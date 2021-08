Locatelli, nuova “minaccia” per la Juventus: spunta la pista Psg

La telenovela Manuel Locatelli potrebbe vedere un terzo incomodo tra Sassuolo e Juventus. Infatti, visti i mancati progressi nella trattativa che dovrebbe portare il centrocampista italiano dal club emiliano ai bianconeri, ci sarebbe una nuova...

Non parliamo dell'Arsenal che si sarebbe tirata fuori dalla corsa al neo campione d'Europa con l'Italia, bensì di una super potenza, almeno a livello economico: il Paris Saint-Germain. Dalla Francia sono sicuri che la squadra di Pochettino, guidata dal patron Al-Khelaifi, starebbe pensando all'ex Milan. In modo particolare, secondo Le10Sports, il ds dei parigini Leonardo, che ha già avuto Locatelli ai tempi del Diavolo anche se per poco, avrebbe puntato il classe 1998 del Sassuolo, e sarebbe pronto a sfidare la Juventus, che al momento non ha ancora trovato un accordo con il club emiliano.