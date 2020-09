Loew consiglia Draxler: “Per il bene della sua carriera deve lasciare il PSG”

Il commissario tecnico della Germania, Joachim Loew, ha parlato in conferenza stampa di quello che potrebbe (e dovrebbe) essere il futuro di Julian Draxler, fantasista ormai ai margini del progetto del PSG. Il giocatore lanciato nel calcio dei grandi dallo Schalke 04 sembrava infatti una grandissima promessa che nelle ultime stagioni sembra essersi affievolita a causa del poco spazio trovato a Parigi. Draxler, negli anni scorsi, era stato vicino alla Juventus ed accostato ad altri club italiani come Inter e Roma. Per spronarlo a non perdere la Nazionale tedesca, Löw ha voluto dare qualche consiglio al giocatore…

LE PAROLE DEL CT TEDESCO

“Vedo Julian divertirsi tantissimo in Nazionale, so che può giocare ad alti livelli. Ho voluto parlare personalmente con lui, gli ho detto che vorrei vederlo giocare con grande continuità, magari tutte le settimane. Per fare così dovrà lasciare Parigi, spero che il PSG non faccia muro e gli permetta di trovare una nuova soluzione. Più gioca e più può tornare utile anche per la Germania”. Cosi il CT tedesco Loew ha spronato Julian Draxler, invitandolo anche pubblicamente a cambiare casacca per provare a rispettare le grandi aspettative che erano riposte in lui e fino ad oggi, per un motivo o per un altro, non è riuscito a mantenere.

