Il centrocampista ex Napoli Marek Hamsik potrebbe trasferirsi in Russia. Il Lokomotiv Mosca, secondo Match TV è molto interessato al calciatore che milita in Cina al Dalian e gli ha chiesto di firmare un contratto annuale al 33enne svincolato. Nell’ultima stagione in Cina, Marek Hamsik ha giocato 14 partite, segnando 2 gol e fornendo un assist. Il calciatore slovacco ha giocato nel Napoli dal 2007 e detiene il record per numero di partite giocate e gol segnati.