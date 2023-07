Lotito rivela: “Cuadrado e Bonucci si erano proposti alla Lazio, noi…”

Non solo Bonucci e Cuadrado, altri top player hanno fatto domanda per la Lazio... Ma per Lotito: "Non si fa mercato con i nomi, ma col cervello"

Redazione ITASportPress

Un fiume in piena Claudio Lotito, che direttamente dal ritiro di auronzo di Cadore ha parlato di quelle che sono e sono state le trattative di mercato. Focus principale per i due ex bianconeri - solo Cuadrado, Bonucci è ancora della Juve ma fuori rosa - che si sarebbero proposti alla Lazio. I biancocelesti hanno risposto "No, grazie": "Lo Celso, Paredes, Cuadrado, Bonucci si erano tutti proposti per venire da noi, ma li abbiamo rifiutati. I grandi nomi non corrispondono al risultato sportivo, non si fa in questo modo il mercato". Ha cosi concluso il numero uno dei biancocelesti ad alcuni tifosi presenti a ritiro. Senza peli sulla lingua e rimorso, è il suo pensiero.