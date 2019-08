Lozano al Napoli, ci siamo: maxi clausola da 130 milioni sul contratto

Potrebbe essere il giorno di Hirving Lozano al Napoli. L’attaccante messicano è atteso nella giornata di oggi in Italia. Domani, invece, sosterrà le visite mediche a Roma. Operazione conclusa con il PSV: il Napoli pagherà 38 milioni più alcuni bonus che potrebbero far diventare il neo acquisto, il più caro dell’era De Laurentiis. Per Lozano, pronto un contratto da 4 milioni a stagione.

Secondo quanto riporta Sky Sport, per la definizione dell’operazione manca solo l’ufficialità. In attesa delle firme, emergono interessanti dettagli sull’affare che farà vestire di azzurro il classe 1995. Lozano, per cui inizialmente si era parlato di 42 milioni di euro, costerà 38 più bonus. Meno del previsto quindi.

Importante, invece, la maxi clausola rescissoria che sarà inserita nel contratto: 130 milioni di euro per il 24enne messicano. Un contratto da vero big per Lozano che, alla corte del Napoli, guadagnerà 4 milioni netti a stagione. Il Napoli è vicinissimo a chiudere e a ore si attende solamente l’ufficialità dell’affare, momento in cui saranno confermati tutti i particolari dell’operazione.