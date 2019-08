Lozano-Napoli, ci siamo. La moglie: “Ti seguirò ovunque andrai…”

Potrebbe essere giunta al termine la querelle di mercato che vede protagonista Hirving Lozano. Il messicano del PSV, ai ferri corti con la società il tecnico nonostante le smentite di facciata, sembra essere sempre più vicino all’approdo al Napoli.

La società partenopea segue da tempo il calciatore e adesso l’indizio arriva dal diretto interessato, anzi, da sua moglie. Su Instagram, la compagna del calciatore ha prima risposto ad un tifoso “Non sono io a decidere, come puoi immaginare”, in riferimento ad alcune voci che volevano la moglie di Lozano non convinta dalla destinazione Napoli. Poi, a fugare ogni dubbio, un altro post: “Seguirò i tuoi passi in ogni posto in cui vai, in ogni angolo, in ogni strada. Perché la mia felicità e la mia fiducia si trovano al tuo fianco. Quindi sarà così fino alla fine del mondo”, ha scritto lady Lozano.

Il Napoli, adesso, attende solo di mettere nero su bianco la firma del classe ’95 che con ogni probabilità sarà il prossimo rinforzo per la squadra di Carlo Ancelotti.