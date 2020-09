L’Udinese può perdere De Paul: due club italiani vogliono “El Diez”

In casa Udinese c’è una certa preoccupazione per il futuro di Rodrigo De Paul. Il trequartista argentino, infatti, potrebbe lasciare i friulani dopo quattro stagioni. Un quadriennio in cui l’ex Racing ha mostrato un rendimento davvero notevole. Non è un caso dunque se il giocatore sia finito nel mirino di diversi club.

DUELLO

Nei mesi scorsi De Paul era stato fortemente accostato all’Inter, ma i nerazzurri non hanno mai affondato il colpo. Inoltre lo Zenit San Pietroburgo si era fatto avanti, senza riuscire a convincere del tutto l’argentino. Secondo quanto riportato da “La Nazione”, il giocatore ora è diventato il motivo di un’aspra contesa sul mercato tra Fiorentina e Napoli.

LA SPORTIVA SEMPRE PIU’ BELLA E IN FORMA