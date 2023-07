Luis Suarez rimane al Gremio fino a dicembre, poi l’Inter Miami

Luis Suarez non raggiungerà Messi in Mls, almeno non quest'estate. L'attaccante aveva trovato un accordo per trasferirsi all'Inter Miami ma non aveva fatto i conti con la sua attuale squadra, il Gremio. Il club brasiliano non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi e chiede il pagamento della clausola da 50 milioni per liberarsi del calciatore. Una pazzia. Dunque, l'ex Barcellona rimarrà in Brasile fino al prossimo dicembre come da contratto per poi esser libero di scegliere la sua prossima squadra da free agent.