Lukaku chiama l’Inter: cosa serve per il ritorno del belga

Il bomber belga potrebbe ritornare all'Inter

Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter. Al Chelsea il belga ha faticato ad ambientarsi e con Tuchel non è mai scattata la scintilla. La situazione del club di Londra, poi, con il congelamento dei beni del patron Abramovich, sta decisamente cambiando molto anche negli stessi tesserati, preoccupati per il futuro della società.