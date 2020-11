Lukaku, il retroscena: Guardiola ha provato a strapparlo all’Inter con maxi offerta

Romelu Lukaku è senza dubbio il centravanti perfetto per l’Inter di Antonio Conte. Eppure, il mister italiano, non è il solo ad essere rimasto affascinato dalla crescita esponenziale del centravanti belga. Infatti, dall’Inghilterra, sono sicuri che il Manchester City, ed in particolare Guardiola, abbia provato a strapparlo al club interista nella scorsa finestra di mercato.

Lukaku: il retroscena

Secondo quanto si apprende dal Telegraph, il Manchester City aveva stanziato 70 milioni di sterline per riportare Romelu Lukaku in Inghilterra nella passata finestra di calciomercato. Il club allenatore da Pep Guardiola aveva tentato di convincere l’Inter con una somma ritenuta, però, troppo bassa. La dirigenza nerazzura, infatti, avrebbe valutato il belga intorno ai 100 milioni di euro (93 milioni di sterline). Ecco perché, il tentativo dei Citizens è stato poi vano. In ogni caso, ovviamente, il club di Milano non ha mai pensato di cedere il suo bomber.