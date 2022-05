Lukaku può tornare all’Inter con una formula particolare

Il belga potrebbe fare ritorno in Italia

Nonostante la difficoltà della trattativa, non si spengono i rumors che vorrebbero Romelu Lukaku di ritorno all'Inter. Il bomber belga del Chelsea sembra essere disposto a tutto pur di tornare in Italia a vestire la maglia nerazzurra. Gli ostacoli però nella trattativa sono molti anche se una possibile soluzione ci sarebbe.