Lukaku: “Resto all’Inter dopo aver parlato con Inzaghi”

Ci ha pensato il belga stesso a rassicurare i tifosi nerazzurri

Doccia gelata per il Chelsea e per il suo presidente Roman Abramovich che aveva lanciato l'assalto a Romelu Lukaku. L'attaccante infatti questa sera ha rotto gli induci e dal ritiro dalla sua nazionale belga ha fatto sapere che resterà all'Inter intervenendo alla tv belga Vtm: "Sì, resterò all'Inter. Ho già parlato con Simone Inzaghi, forse non dovrei ancora dirlo, ma è stata una conversazione molto positiva. La sfida è vincere ancora. Mi sento bene all'Inter. Alla fine ho conquistato qualcosa, mi è piaciuto e voglio farlo di nuovo... Magari stavolta con un San Siro tutto esaurito". Lukaku ha giocato per il Chelsea dal 2011 al 2014 poi si è trasferito al Liverpool e tre anni dopo al Manchester United. Nel 2019 è passato all'Inter per 74 milioni di euro. In maglia nerazzurra nella scorsa stagione Lukaku ha giocato 36 partite in Serie A segnando 24 gol (sei su rigore) e dato 11 assist.