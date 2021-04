Lunin: “Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? A chi non piacerebbe…”

Parla il portiere ucraino sul possibile ritorno del cinque volte Pallone d'Oro

FELICI - Non fa giri di parole Lunin quando gli chiedono se l'ambiente madrileno sarebbe felice di riaccogliere CR7 in squadra: "Beh, non credo che adesso se ne stia parlando con molta insistenza, credo che si tratti più di voci di mercato pubblicizzate soprattutto dalla stampa. Quindi è difficile dire qualcosa da parte mia", ha esordito il portiere. "In ogni caso tutti al Real Madrid saranno sempre felici di poter lavorare con Cristiano Ronaldo. Lavorare con il migliore attaccante, guardarlo ogni giorno. Capire i suoi segreti. Penso sarebbe un'opportunità incredibile e irripetibile".