Mahrez, c’è l’intesa con l’Arabia Saudita: giocherà all’Al-Ahli

Anche Ryad Mahrez si appresta a dire addio al calcio europeo. Subito dopo aver vinto la Champions League con il Manchester City, l'attaccante è più volte rimasto in contatto con l'Arabia Saudita e proprio nelle ultime ore è arrivato l'accordo. Secondo quanto riportato dal DailyMail e dal media locale Arriyadiyah, l'ok del giocatore per il trasferimento in Medio Oriente è finalmente arrivato anche se non sono ancora note le cifre dell'ingaggio. Ma a giudicare dalla somma che l'Al-Ahli sborserà al club inglese per il cartellino - intorno i 30 milioni di euro - tutto riconduce ad uno stipendio faraonico. Di quelli che ultimamente si sente parlare sempre più spesso.