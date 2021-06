Mahrez: “Marsiglia? No, ecco dove voglio chiudere la carriera”

Mahrez, esterno offensivo del Manchester City, ha spiegato la sua volontà di chiudere la carriera nei Citizens

Tra i tanti protagonisti della stagione del Manchester City c’è sicuramente Riyad Mahrez. 14 gol in 48 presenze stagionali, trascinatore della squadra in Champions League fino alla finale, persa contro i rivali del Chelsea. In ogni caso, può esultare per la vittoria del campionato e della Coppa di Lega inglese.