Maldini e Massara guardano in Spagna, Milan tentato da un classe 2004

I rossoneri ragionano in ottica mercato e mettono nel mirino un giovane talento del Real Valladolid

Il Milan ha imparato dai propri errori, capito che senza sfruttare il calciomercato non si va da nessuna parte. Così il club rossonero comincia a lavorare sui prossimi innesti già con anticipo e molto tempo prima dell'apertura della finestra estiva. C'è un classe 2004 che stuzzica e non poco la curiosità di Maldini e Massara. Si tratterebbe di Ivan Fresneda, esterno sotto contratto con il Real Valladolid considerato come uno dei profili più promettenti in Spagna.

A rivelare l'interesse dei rossoneri per il giovane talento è Sky Sport, con il Milan che avrebbe intenzione di effettuare un tentativo. Dal canto suo, Fresneda porterebbe freschezza in rosa ed una falcata importante anche dall'altro lato, la fascia destra, rimasta ormai sotto il solo controllo di Calabria. Maldini e Massara, dunque, avrebbero intenzione di insistere sulla trattativa mostrando così il forte interesse per il talento.

Unico ostacolo? La concorrenza. Quello di Ivan Fresneda è un profilo molto conosciuto a livello europeo e sono diversi i club che si sono fatti avanti già a Gennaio. Tra questi vi sono la Juve, come anche Borussia Dortmund, Newcastle e Arsenal. Per aggiudicarselo, quindi, il Milan dovrà andare fino in fondo e sfidare club con una potenza economica certamente più importante.