Malinovskyi, l’agente: “Tutti hanno un prezzo, ma lui felice all’Atalanta”

Ruslan Malinovskyi è senza dubbio tra le note più dolci della stagione dell’Atalanta. Il trequartista ucraino è riuscito in una sola stagione a conquistare la fiducia dell’ambiente nerazzurro e soprattutto quelle di mister Gasperini.

A parlare della sua annata e del suo futuro è stato il suo agente Sergiy Serebrennikov raggiunto dai microfoni di calciomercato.it.

Malinovskyi, l’agente:” Tutti hanno prezzo ma lui felice”

“Ha raggiunto livelli altissimi, insieme all’Atalanta. Già in Belgio, Ruslan aveva fatto vedere cose ottime, ma sappiamo tutti che la Serie A è un’altra storia. Ha ancora il potenziale per migliorare ancora”, ha esordito il procuratore di Malinovskyi. “Lui è felicissimo a Bergamo, si è adattato benissimo in un Paese molto diverso dal suo, come l’Italia. In tal senso, l’Atalantalo ha aiutato tantissimo nell’inserirsi. A Bergamo si trova benissimo e con lui anche la sua famiglia. Il Covid ha colpito tutto il mondo, non solo la città di Bergamo, ma è qualcosa che non potevamo prevedere o controllare. Nonostante tutto, è rimasto accanto alla città e al club: Ruslan è soddisfatto della stagione dell’Atalanta e della sua nuova vita in Italia. Non vede l’ora di ricominciare“.

E dopo aver dichiarato amore alla Dea, anche qualche rumors di mercato inevitabile: “Chiaro che ci siano tanti club interessati a lui. In molti chiedono informazioni circa un possibile trasferimento. Non credo, però, che l’Atalanta sia disposta a farlo partire. Certo, tutti hanno un prezzo nel calciomercato, ma non è nella nostra intenzione lasciare Bergamo. Ruslan sta benissimo qui e siamo concentrati soltanto a dare il meglio per i nerazzurri. Abbiamo un contratto ancora molto lungo con il club, ma vedremo se aggiungere e ritoccare qualcosa nel corso della prossima stagione. Penso sia ancora presto per parlarne, però. Ciò che importa è che Ruslan ad oggi è felicissimo di continuare la sua carriera a Bergamo“.

