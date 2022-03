Manchester City, 600mila euro a settimana ad Haaland per strapparlo al Real

Ancora rumors sul futuro del centravanti

Quale futuro per Erling Haaland? Il centravanti del Borussia Dortmund rimane, insieme a Mbappé, il nome più gettonato e in vista in chiave mercato. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City non avrebbe alcuna intenzioni di arrendersi nella corsa al bomber che sembrava essere molto vicino al Real Madrid. In tal senso, gli inglesi avrebbero fatto recapitare all'ex Salisburgo un'offerta clamorosa: 600 mila euro di ingaggio settimanali che lo porterebbero a diventare il giocatore più pagato della Premier League davanti a Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne.