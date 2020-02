Manchester City, Cancelo già vicino all’addio: Guardiola sogna un clamoroso scambio con l’Inter

L’avventura di Joao Cancelo con la maglia del Manchester City sembra già ai titoli di coda. Il terzino portoghese, prelevato in estate dalla Juventus, non ha saputo ritagliarsi uno spazio importante alla corte di Pep Guardiola, che ora, come riporta il Sun, sogna un clamoroso scambio di mercato con l’Inter, club nel quale il giocatore ha già giocato nella stagione 2017/2018 .

SCAMBIO – Il tecnico dei Citizens vorrebbe infatti offrire Cancelo ai nerazzurri per arrivare a Lautaro Martinez, protagonista di una prima parte di torneo sopra le righe.