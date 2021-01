Manchester City da fantacalcio: si pensa al doppio colpo Messi-Haaland

Il Manchester City prova a sorprendere tutto il mondo del pallone con un doppio colpo di lusso nella prossima stagione. La squadra di Pep Guardiola potrebbe ritrovarsi con Lionel Messi e… Erling Haaland.

L’ipotesi – che attualmente sembra fantacalcio – è raccontata dal Daily Mail che spiega come in realtà la doppia operazione non sarebbe affatto da escludere. Con Aguero ormai verso la fine della sua carriera, il club Citizen pensa ad un cambio di rotta. Se il nome di Messi è ormai noto, con l’argentino che ritroverebbe Guardiola che lo ha già allenato al Barcellona dal 2008 al 2012 e con il quale ha un bel rapporto; la novità è rappresentata dal nome del bomber norvegese Haaland. Infatti, secondo quanto si apprende, la possibile operazione dipenderebbe da Sancho, altro fuoriclasse del Borussia Dortmund. Il City utilizzerebbe una clausola che prevede che il Borussia Dortmund debba versare agli inglesi il 15% sulla cessione del calciatore. Clausola che però potrebbe essere addirittura ignorata nel caso in cui la società tedesca decidesse di aprire un canale preferenziale con gli inglesi per il trasferimento proprio di Haaland.

Insomma. Sognare non costa niente e spesso i sogni si avverano…