Manchester City, David Silva pronto a volare all’Inter Miami di Beckham

Si concluderà al termine della stagione la lunga avventura di David Silva con la maglia del Manchester City. Lo spagnolo, in Inghilterra dal 2010, ha già annunciato che lascerà la Premier League al termine del prossimo torneo e per lui, fino a pochi giorni fa, la soluzione più probabile sembrava essere rappresentata da un approdo al Las Palmas. L’Independent, tuttavia, ha lanciato in queste ore una nuova ipotesi.

BECKHAM – David Silva potrebbe approdare all’Inter Miami di David Beckham, formazione che dal 2020 inizierà il suo percorso nella Major League Soccer. Lo Spice Boy sarebbe infatti entusiasta di poter accogliere il centrocampista spagnolo, che, nei suoi progetti, sarebbe solamente il primo di una lunga serie di colpi di mercato.