Manchester City, ecco i rinforzi chiesti da Guardiola

Il tecnico spagnolo pensa alla prossima stagione con rinforzi di primo livello

Il Manchester City è diventato una delle squadre più importanti del calcio europeo negli ultimi anni, visto anche i diversi investimenti fatti dalla società per regalare giocatori di livello internazionale a Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo però, non sarebbe ancora del tutto soddisfatto e avrebbe chiesto alla società altri due rinforzi di livello. Per questo motivo, si starebbero monitorando con attenzione per la prossima stagione, Erling Haaland, Mohamed Salah ed Harry Kane. Allo sceicco Mansour Bin Zayed Al-Nahayan, sono stati chiesti, prima dei nuovi investimenti, con urgenza i rinnovi di due giocatori fondamentali per il suo gioco, Cancelo e Mahrez. Con il prolungamento del contratto di quest’ultimo però, si fa sempre più difficile l'acquisto di Salah mentre sia Kane che Haaland potrebbero essere oggetto di trattativa, anche se per niente facile.