Manchester City, folle offerta per un big dell’Inter

Malgrado la dura sanzione subita dalla Uefa per gravi violazioni del fair play finanziario, che costringerà il club a stare per due anni fuori dalle competizioni europee, il Manchester City non sembra voler fare a meno di investire sul mercato. Secondo quanto riporta il Sunday Express, gli inglesi, per far fronte ai problemi difensivi emersi nel corso di questa stagione, avrebbero messo nel mirino il difensore dell’Inter Milan Skriniar. I Citizens, pur di arrivare allo slovacco, sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia ben 95 milioni di euro.