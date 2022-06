Manchester City, Gabriel Jesus in partenza: il club fissa il prezzo

Il Manchester City ha rinforzato il suo reparto offensivo con i grandi acquisti di Erling Haaland e Julian Alvarez . L'indiziato numero uno in partenza per lasciare lo spazio agli altri sembrerebbe Gabriel Jesus . L'attaccante non troverebbe minutaggio nella squadra di Guardiola e la cessione potrebbe essere la soluzione per entrambe le parti.

Secondo quanto riporta Marca, i Citizens vogliono 50 milioni di euro per l'attaccante brasiliano. Gabriel Jesus, accostato anche alla Juventus, è il profilo che piace di più a mister Ancelotti per rinforzare il reparto avanzato del Real Madrid. Il suo contratto col City scadrà nel 2023 e l'arrivo di Haaland lo spinge lontano da Manchester già quest'estate. Per acquistarlo, ma soprattutto tesserarlo, i blancos dovranno prima risolvere però la questione extracomunitari. O con una cessione o col passaporto europeo di Vinicius Jr, in attesa di un documento fondamentale per il mercato merengue.