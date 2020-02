Manchester City, Guardiola vuole un big dell’Inter

Un’ottima stagione, quella disputata fin qui dall’Inter. I nerazzurri, dopo ventidue giornate di campionato, si trovano al secondo posto in classifica a tre lunghezze di distanza dalla Juventus capolista. Tra i punti di forza della formazione di Antonio Conte c’è la retroguardia e, proprio su un difensore, ha messo il mirino il tecnico del Manchester City Pep Guardiola.

BIG – L’allenatore spagnolo, come riporta calciomercato.com, è infatti pazzo di Milan Skriniar e vorrebbe portarlo in Inghilterra in estate, in modo da puntellare una difesa che, fin qui, non è stata proprio impenetrabile.

GUARDIOLA: “MESSI? NON C’E’ POSSIBILITA’ DI PRENDERLO”